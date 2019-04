Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 28 APRILE 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SONO IN CORSO I PRIMI RIENTRI DAL LUNGO PONTE DEL 25 APRILE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE: VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA A1 ROMA-NAPOLI DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI TRA CEPRANO E COLLEFERRO, E PROSEGUENDO TRA VALMONTONE ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;

CIRCOLAZIONE REGOLARE, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI CONSOLARI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA RESTANO CHIUSE LE FERMATE DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIVO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

