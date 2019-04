Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 28 APRILE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INFATTI CODE ALL’ ALTEZZA DI BORGO ISONZO NEI PRESSI DI LATINA IN DIREZIONE ROMA;

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI PROSEGUONO I RIENTRI DAL LUNGO PONTE DEL 25 APRILE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA FROSINONE E VALMONTONE, E PIU’ AVANTI LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

RESTANDO NELL’AMBITO DELLE AUTOSTRADE, RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN CORSO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DEI CASELLI DELLA A24 ROMA-TERAMO E A25 TORANO-PESCARA: POSSIBILI DISAGI, DUNQUE, IN FASCIA ORARIA TRA LE 18 E LE 24; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, PER I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA E TELEPASS.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral