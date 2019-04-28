Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 17:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 APRILE 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INFATTI CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO NEI PRESSI DI LATINA IN DIREZIONE ROMA;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SULLA A1 ROMA-NAPOLI PROSEGUONO I RIENTRI DAL LUNGO PONTE DEL 25 APRILE: AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A TRATTI A PARTIRE DA PONTECORVO FINO A COLLEFERRO, PIU’ AVANTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE;
E PROPRIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A PARTIRE DA SETTEBAGNI, E SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA ESTERNA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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