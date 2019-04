Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 18:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 28 APRILE 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

PROSEGUONO I RIENTRI DAL LUNGO PONTE DEL 25 APRILE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE: SULLA A1 ROMA NAPOLI AL MOMENTO SI SEGNALANO CODE A TRATTI A PARTIRE DA SAN VITTORE FINO A VALMONTONE, PROSEGUENDO LUNGO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE;

RESTANDO SULLA A1, ULTERIORI CODE PER FLUSSO DI RIENTRO SONO PRESENTI NEL TRATTO FIRENZE – ROMA, TRA ORTE E PONZANO ROMANO, E PIU’ AVANTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE;

SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA ESTERNA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral