Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2019 ore 19:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 28 APRILE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

PROSEGUONO I RIENTRI DAL LUNGO PONTE DEL 25 APRILE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; SULLA A1 FIRENZE ROMA SI PROCEDE A RILENTO TRA ATTIGLIANO E PONZANO ROMANO; I MAGGIORI DISAGI SI HANNO SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE SI SEGNALANO CODE A TRATTI A PARTIRE DA SAN VITTORE FINO A VALMONTONE, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E L’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE;

RESTANDO NELL’AMBITO DELLE AUTOSTRADE, RICORDIAMO CHE E’ RIPRESO ALLE 18.00 LO SCIOPERO DEL PERSONALE DEI CASELLI DELLA A24 ROMA-TERAMO E A25 TORANO-PESCARA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, PER I VARCHI CON CASSA AUTOMATICA E TELEPASS; TERMINE DELL’AGITAZIONE PREVISTO PER LE ORE 24.00.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

