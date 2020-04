Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2020 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI È IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE ROMA, SEGNALATO VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 474+000 TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE.

A CHI PERCORRE LA A24 ROMA TERAMO SI CONSIGLIA DI MODERARE LA VELOCITÀ PER LA PRESENZA DI FUMO TRA ROMA EST E IL NODO A24/A1.

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A TAL PROPOSITO, SONO ANCORA ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. IN ENTRAMBI I CASI SONO SOSPESE TUTTE LE FERMATE DEI BUS COTRAL ALL’INTERNO DEI COMUNI.

A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AD OGGI PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA

