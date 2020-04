Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2020 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.

SULLA CASSIA VEIENTANA SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A CURA DI ANAS. AL MOMENTO IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA FORMELLO E VIA DI BACCANELLO VERSO VITERBO PER RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO IL SERVIZIO È RALLENTATO NELLA TRATTA URBANA A CAUSA DI UN TRENO GUASTO A CENTRO RAI.

ALLERTA METEO

PER LA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTE SU TUTTO IL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. SI INVITA DUNQUE ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

INFINE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral