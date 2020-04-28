Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 11:30

di - 28 Aprile 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2020 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
    PASSIAMO ALLORA AL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO RISOLTO IL GUASTO TECNICO A CENTRO RAI, IL SERVIZIO È TORNATO REGOLARE.
    ALLERTA METEO
    PER LA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTE SU TUTTO IL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. SI INVITA DUNQUE ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

    INFINE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

    PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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