Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2020 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

PASSIAMO DUNQUE AI CANTIERI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUONO I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, FINO ALLE 19:00 DEL 29 APRILE, RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTE PORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI SAN CESAREO O DI PERCORRERE LA CASILINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

ALLERTA METEO

PER LA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTE SU TUTTO IL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. SI INVITA DUNQUE ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

INFINE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral