Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2020 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUNA CRITICITÀ PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE CONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
PASSIAMO ALLORA AI CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PROSEGUONO I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, FINO ALLE 19:00 DEL 29 APRILE, RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTE PORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI SAN CESAREO O DI PERCORRERE LA CASILINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
INFINE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
PER IL MOMENTO DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral