Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2020 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE CONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 571+000 TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.
E ORA DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI
SULLA A91 ROMA FIUMICINO, DA OGGI E FINO AL 30 APRILE, IN PROGRAMMA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS. PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, RESTERÀ CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO, IN DIREZIONE FIUMICINO, DAL KM 6+500 AL KM 11+500 IN FASCIA ORARIA 21:30 – 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.
INFINE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
PER OGGI DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, APPUNTAMENTO A DOMANI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral