Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2021 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA
APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SIAMO IN CODA PER INCIDENTE TRA TIBURTINA E ANAGNINA. IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA PRENESTINA E A24.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TORCERVARA A TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PUNTI VERSO IL CENTRO
SULLA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA POMEZIA ANCHE QUI IN DIREZIONE ROMA
TRASPORTO PUBBLICO
DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. PERTANTO NEL POMERIGGIO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 E NON PIÙ DALLE 16.00 ALLE 19.00. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE DI SERVIZIO DEL MATTIN0, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, RICORDANDO CHE LA REGIONE LAZIO E’ TORNATA IN ZONA GIALLA
RESTA CONFERMATO TUTTAVIA IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral