Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2021 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE ALTEZZA CIAMPINO. CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA E TRA AURELIA E SALARIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA E TRA SALARIA E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA. A CAUSA DELLA MANIFESTAZIONE CHIUSE LE USCITE PER IL GRA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER LAVORI IN DIREZIONE RACCORDO. RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PUNTI VERSO IL CENTRO
SULLA CASSIA CODE DA L’OLGIATA A TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE PER INCIDENTE SU VIA DEI LAGHI ALTEZZA PANTANELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRASPORTO PUBBLICO
DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. PERTANTO NEL POMERIGGIO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 E NON PIÙ DALLE 16.00 ALLE 19.00. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE DI SERVIZIO DEL MATTIN0, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, RICORDANDO CHE LA REGIONE LAZIO E’ TORNATA IN ZONA GIALLA. RESTA CONFERMATO TUTTAVIA IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral