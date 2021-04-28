Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2021 ORE 1835 FT
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TERMINATA LA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL CENTRO DI ROMA DA QUESTA MATTINA, RIAPRONO AL TRAFFICO VIA EINAUDI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA. TORNA DUNQUE REGOLARE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, OGGI ATTIVE FINO ALLE 19.
PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA
ED IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
TRASPORTO PUBBLICO
DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. PERTANTO NEL POMERIGGIO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 E NON PIÙ DALLE 16.00 ALLE 19.00. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE DI SERVIZIO DEL MATTIN0, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.
CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, RICORDANDO CHE LA REGIONE LAZIO E’ TORNATA IN ZONA GIALLA
RESTA CONFERMATO TUTTAVIA IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE.
Servizio fornito da Astral