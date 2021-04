Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2021 ORE 2020 FT

PERMANGONO CODE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SCALO DI SAN LORENZO IN DIREZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24

DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. PERTANTO NEL POMERIGGIO IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 E NON PIÙ DALLE 16.00 ALLE 19.00. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE DI SERVIZIO DEL MATTIN0, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

CONCLUDIAMO CON L’EMERGENZA SANITARIA, RICORDANDO CHE LA REGIONE LAZIO E’ TORNATA IN ZONA GIALLA

RESTA CONFERMATO TUTTAVIA IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE.

