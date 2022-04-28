Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2022 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2022 17.35 GINA PANDOLFO
DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA
RISPETTIVAMENTE CODE A TRATTI TRA LE USCITE
ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
E TRA CASSIA E PRENESTINA
E PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSION SUL RACCORDO
SI STA IN CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
CI SPSOSTIAMO SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO
VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO
A VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI IN DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN DIREIZONE POMEZIA
INFINE, SU VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO NNELL’ORDINE
DA VIA CELINE A VALLERANELLO
E DA VIA MILLEVOI AL RACCORDO IN USCITA
DA GINA PANDOLFO E ASTRALINFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral