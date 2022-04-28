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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2022 ore 17:45

di - 28 Aprile 2022 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2022 17.35 GINA PANDOLFO
    DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
    ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA
    RISPETTIVAMENTE CODE A TRATTI TRA LE USCITE
    ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
    E TRA CASSIA E PRENESTINA
    E PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSION SUL RACCORDO
    SI STA IN CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA
    CI SPSOSTIAMO SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO
    VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO
    A VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI IN DIREZIONE OSTIA
    SULLA PONTINA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN DIREIZONE POMEZIA
    INFINE, SU VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO NNELL’ORDINE
    DA VIA CELINE A VALLERANELLO
    E DA VIA MILLEVOI AL RACCORDO IN USCITA
    DA GINA PANDOLFO E ASTRALINFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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