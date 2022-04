Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 28 APRILE 2022 17.35 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA

RISPETTIVAMENTE CODE A TRATTI TRA LE USCITE

ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

E TRA CASSIA E PRENESTINA

E PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSION SUL RACCORDO

SI STA IN CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO, IN USCITA

CI SPSOSTIAMO SULLA CASSIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO

VIA OSTIENSE E VIA DEL MARE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO

A VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, NEI DUE CASI IN DIREZIONE OSTIA

SULLA PONTINA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN DIREIZONE POMEZIA

INFINE, SU VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA CODE PER TRAFFICO NNELL’ORDINE

DA VIA CELINE A VALLERANELLO

E DA VIA MILLEVOI AL RACCORDO IN USCITA

