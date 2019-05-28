Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO,
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA TUSCOLANA E CASILINA E, AVANTI ANCORA, TRA A24 E NOMENTANA;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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