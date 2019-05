Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 08:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO

SULLA PONTINA L’INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DI ROMA E’ STATO RIMOSSO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E APPIA, E TRA ARDEATINA E PONTINA

MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E BOCCEA

FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO

SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO

