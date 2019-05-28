Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA, TRA LA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA, POI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASSIA E BOCCEA
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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