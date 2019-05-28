Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
CODE INVECE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
INFINE RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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