Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO

INFOMOBILITA' DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

UNICA SEGNALAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DI ROMA

CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATICA IN DIREZIONE ROMA

CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA

INFINE RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO

WILLIAMS TALARICO

Servizio fornito da Astral