Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
INFINE RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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