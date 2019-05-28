Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 27 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE, SONO IN CORSO LAVORI NOTTURNI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ANAS IN CARREGGIATA INTERNA, TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E LAURENTINA; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 21.30 E LE 5.30; IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 MAGGIO. SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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