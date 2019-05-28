Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA;
IL TRAFFICO INTENSO IN INTERNA STA PROVOCANDO DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLO STESSO RACCORDO, PER I VEICOLI PROVENIENTI DAL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO: SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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