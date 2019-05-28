Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 17:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALL’APPIA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE CENTRO: SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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