Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI CODE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, E SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI: NEI TRATTI INTERESSATI SI RALLENTA NEI DUE SENSI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TIBURTINA, TRA IL RACCORDO E TIVOLI TERME SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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