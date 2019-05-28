Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 18:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA: AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALLA RUSTICA; TRAFFICO INTENSO ANCHE IN ESTERNA, CON RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; PROSEGUENDO IN ESTERNA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI CODE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO VERSO PRIMA PORTA:
INFINE CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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