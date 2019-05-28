Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO E DI ALCUNI INCIDENTI: IL PRIMO STA CREANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO ALLA RUSTICA; L’ALTRO IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIALE ISACCO NEWTON E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, E SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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