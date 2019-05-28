Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, CON ULTERIORI COMPLICAZIONI PER VIA DELLA PIOGGIA IN CORSO:
VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ROMA TERAMO;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE IN INTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALL’APPIA, PROSEGUENDO TRA PISANA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO;
A SUD DELLA CAPITALE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; STESSA SITUAZIONE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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