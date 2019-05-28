Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 28 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI PRESSI DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI LATINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
MIGLIORA INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’USCITA PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE;
RALLENTAMENTI ANCORA PRESENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN IDREZIONE DELLO STESSO RACCORDO;
IN CHIUSURA IL METEO: A PARTIRE DALLE PRIME ORE DI DOMANI 29 MAGGIO E PER L’INTERA GIORNATA SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE; IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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