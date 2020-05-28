Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI IN DIREZIONE DI ROMA TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA
SULL’A1 FIRENZE ROMA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral