Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 08.35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELL’A24 ROMA TERAMO
SULL’AURELIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VALCANNETO
SULLA CASILINA CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA
SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral