Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 09:15

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA AUMENTANO LE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELL’A24 ROMA TERAMO

SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI VALCANNETO

SULLA CASILINA CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA

SULLA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

