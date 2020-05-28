Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 09.35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
SOLO RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral