Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 11:30

CODE A TRATTI SULL’A12 ROMA TARQUINIA TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA

PIU’ A NORD SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

DOMANI 29 MAGGIO DALLE 8:30 ALLE 12:30 SCIOPERO DI FILOBUS, TRAM, METROPOLITANA, FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMACIVITAVITERBO

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

