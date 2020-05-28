Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SULLA CASILINA CODE PER LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA
PIU’ A NORD SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
DOMANI 29 MAGGIO DALLE 8:30 ALLE 12:30 SCIOPERO DI FILOBUS, TRAM, METROPOLITANA, FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMACIVITAVITERBO
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral