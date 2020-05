Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO, A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI MONTEMARIO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, QUI PER PROBLEMI AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI BATTISTINI;

RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA, ALL’ALTEZZA DI ARTENA NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

E NEL COMUNE DI OSTIA SI SONO CONCLUSI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CANALE DEI PESCATORI; LA RIAPERTURA AL TRAFFICO E’ PREVISTA PER LE 16.30 DI OGGI.

