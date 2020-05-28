Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI MONTEMARIO, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA SULL’INTERA TRATTA; RESTA RALLENTATA, INVECE, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, QUI PER PROBLEMA TECNICO AGLI IMPIANTI NELLA STAZIONE DI BATTISTINI;
RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CASTELLI ROMANI, NEL DETTAGLIO TRA ALBANO E ARICCIA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI SI PROCEDE A RILENTO SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA ALL’ALTEZZA DI ARTENA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON E’ PIU’ NECESSARIA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: FINO AL PROSSIMO 3 GIUGNO RESTA INVECE IN VIGORE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O STRETTA NECESSITA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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