Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 17:15

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DEI CASTELLI ROMANI, TRA ALBANO E ARICCIA NELLE DUE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE BATTISTINI LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULL’INTERA TRATTA;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO; A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON E’ PIU’ NECESSARIA, INOLTRE, L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: FINO AL PROSSIMO 3 GIUGNO RESTA INVECE IN VIGORE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O STRETTA NECESSITA’.

