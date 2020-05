Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SI E’ RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE BATTISTINI, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE;

E VEDIAMO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA, E SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO;

IN CHIUSURA I CANTIERI ATTIVI: PREVISTA PER DOMANI 29 MAGGIO LA RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO, CHIUSA IN PRECEDENZA TRA IL KM 10+900 ED IL KM 17+900 A CAUSA DELLE ABBONDANTI NEVICATE CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE NEI MESI SCORSI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral