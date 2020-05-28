Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO; A SEGUITO DELL’ULTIMO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON E’ PIU’ NECESSARIA, INOLTRE, L’AUTOCERTIFICAZIONE PER GIUSTIFICARE GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: FINO AL PROSSIMO 3 GIUGNO RESTA INVECE IN VIGORE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA LE REGIONI, SE NON PER COMPROVATI MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O STRETTA NECESSITA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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