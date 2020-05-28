Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO CON LA LINEA C, ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVA LINEA BUS NAVETTA MB; SEMPRE A PARTIRE DALLE 21 SERVIZIO SOSPESO PER LAVORI ANCHE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA: ANCHE QUI SARANNO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral