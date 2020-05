Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE LUNGO ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

IN CHIUSURA IL METEO: DALLE PRIME ORE DEL MATTINO DI DOMANI 29 MAGGIO E PER LE SUCCESSIVE 9/12 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO; IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral