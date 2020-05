Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SULLA FLAMINIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO; RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, E’ PREVISTA PER DOMANI 29 MAGGIO LA RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DI FRANE TRA IL KM 10+900 ED IL KM 17+900.

E SEMPRE DOMANI 29 MAGGIO A ROMA E’ PREVISTO UNO SCIOPERO DI 4 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO, DALLE 8.30 ALLE 12.30: L’AGITAZIONE INTERESSERA’ BUS, TRAM, METROPOLITANA E LE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE; A RISCHIO ANCHE LE CORSE DELLE LINEE BUS COTRAL; SERVIZIO REGOLARE SULLA RETE TPL; RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral