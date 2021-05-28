Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2021 ORE 19:35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA SI RALLENTA A TRATTI TRA LA CASSIA E L’ A24.
SULL’A1 MILANO-NAPOLI CODE DI 23 KM TRA IL BIVIO PER L’A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE SULL’A1 NEL TRATTO ROMA NAPOLI CODE DI 11 KM PER LAVORI TRA ANAGNI E FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO
INCOLONNAMENTI PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA
INFINE, TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTESULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SEMPRE SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral