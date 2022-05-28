Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2022 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 MAGGIO 2022 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PRIMI DISAGI SULLE STRADE DELLA REGIONE
VEDIAMO NEL DETTAGLIO
ANCORA TRAFFICATA NEU DUE SENSI DI MARCIA LA NOMENTANA A SEGUITO DELL’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MENTANA.
BREVI CODE ANCHE SULLA PRENESTINA TRA COLLEMONFORTASNI E IL GRA IN DIREZIONE CENTRO
SI SEGNALA QUALCHE DISAGIO SULLA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO RISOLTOIL C GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA CIRCOLAZIONE TRA CASERTA E CANCELLO. IL TRAFFICO è IN GRADUALE RIPRESA CON RITARDI FINO A 60MIN
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CONCLUSIONE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA DIFFERENZA
Servizio fornito da Astral