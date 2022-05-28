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Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2022 ore 16:30

di - 28 Maggio 2022 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 16.20 ALESSIO CONTI
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA A1 ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI, E’ TORNATA REGOLARE A SEGUITO DI UN INTERVENTO PER UNA PERSONA COLTA DA MALORE CHE, IN PRECEDENZA, AVEVA CAUSATO LUNGHE CODE NEL TRATTO AUTOSTRADALE.
    TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA REGIONE,
    SEGNALIAMO COMUNQUE DISAGI A GUIDONIA SULLA MAREMMANA INFERIORE, SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER SANTA LUCIA E VIALE FERRARI NELLE DUE DIREZIONI, AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA PER I RILIEVI.
    IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO A VITTORIO EMANUELE SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI ROMA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE
    RICORDIAMO CHE, PER I LAVORI CHE INTERESSANO LE METRO B E B1 PER IL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C, OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E’ INTERROTTA TRA LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E LAURENTINA,. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER TUTTO IL GIORNO.
    SULLA LINEA B1, INOLTRE RESTA CHIUSA ANCHE LA STAZIONE LIBIA A CAUSA DI UN GUASTO ALLE SCALE MOBILI
    DA ALESISO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTEZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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