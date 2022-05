Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 14 MAGGIO 2022 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON INCIDENTE SU VIA FALERINA, CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA PIAN DEL TRULLO E FABRICA DI ROMA

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE IN INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA

SULLA CASSIA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A SUD, SULLA PONTINA, SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA A1 FIRENZE-ROMA, PER CONSENTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE, OGGI SARA’ CHIUSO, IN FASCIA NOTTURNA, IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO E L’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA, A PARTIRE DALLE ORE 22.00 FINO ALLE ORE 6.0 DEL MATTINO

IN CHIUSURA SEGNALIAMO CHE DOMANI, 29 MAGGIO, A LADISPOLI, SI TERRA’ LA MANIFESTAZIONE PODISTICA “RUN DAY LADISPOLI”. DALLE ORE 6 DEL MATTINO FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, ATTIVO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI IN VIA CORRADO MELONE. DALLE ORE 8.30 DEL MATTINO LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE POTRA’ SUBIRE TEMPORANEE INTERRUZIONI LUNGO LE VIE INTERESSATE DAL PERCORSO DELLA GARA. PRESENZIERA’ ANCHE IL DUCE FEDERICO ASCANI

