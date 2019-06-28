Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO;
FORTI RALLENTAMENTI SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA;
SULLA FLAMINIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA VERSO ROMA.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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