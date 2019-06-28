Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E, AVANTI, TRA FLAMINIA E CASSIA;
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR;
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE ROMA;
LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA;
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: FL6 ROMA-CASSINO RALLENTATA PER INCONVENIENTE TECNICO TRA COLLE MATTIA E CIAMPINO
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral